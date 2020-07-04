Пандемия набирает обороты: за два дня почти полмиллиона новых случаев коронавируса

3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусом, 5170 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 54904 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 41988, в Индии 22721, ЮАР 9063, Мексика 6741 России 6718 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 150 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Что было раньше:

2 июля мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирус. Заразились 209 379 человек, умерло 5143 пациента.

1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: