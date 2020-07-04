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Пандемия набирает обороты: за два дня почти полмиллиона новых случаев коронавируса

Суббота, 4 июля 2020, 04:05

3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусом, 5170 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 54904 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 41988, в Индии 22721, ЮАР 9063, Мексика 6741 России 6718 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 150 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные центра Джона Хопкинса
 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

  • 2 июля мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирус. Заразились 209 379 человек, умерло 5143 пациента.
  • 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

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Напомним:

  • В мире уже более 11 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Новые случаи в основном регистрируют в Северной и Южной Америке.

Темы: коронавирус


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