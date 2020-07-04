Президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно.

Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…".

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