Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киев и 7 областей пока не могут ослаблять карантин

Суббота, 4 июля 2020, 16:48

8 регионов Украины, среди которых и Киев, не готовы к ослаблению карантина.

Источник: данные Центра общественного здоровья на 4 июля

Детали: В Минздраве констатируют, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черниговская области и столица не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантинных ограничений.

Порог загруженности коек превышен на Закарпатье, а существенную динамику распространения болезни зафиксировали в Донецкой области.

 

Данных по оккупированным Крыму и Севастополю у ведомства нет, что также отражено в таблице.

Напомним: За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 - выздоровели.

Больше всего новых случаев в пятницу обнаружили на Львовщине - 176, и в Киеве (116). Кроме того, в Волынской области зафиксировали 92 новых случая, в Ровенской - 91, в Закарпатской - 88.

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: карантинКиевЗакарпатьеДонецкая областьИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский напомнил РФ, что от Украины нельзя ничего требовать

обновленоТысячи людей вышли в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

видео 18+Массовая драка со стрельбой на Печерске: 3 раненых, 10 задержанных

Использованные маски надо держать в пакете 3 суток – Минприроды

В Киеве 118 новых случаев коронавируса

В РФ заявили, что до "нормандской" встречи Украине надо принять десятки законов

Все новости...
карантин
Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей
После 3 месяцев паузы в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские
Один из самых дорогих клубов Киева не соблюдает карантинных ограничений
Последние новости
16:55
С сегодняшнего дня банки не будут штрафовать за просроченный платеж
16:48
таблицаКиев и 7 областей пока не могут ослаблять карантин
16:15
ЕС подтвердил непреклонность поддержки Украины после голосования РФ в Крыму
16:09
Air France уволит до конца 2022 года 17,5% от всего штата
16:02
каратаПогода в Украине: жара усилится, местами до +39 градусов
16:01
Акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета закончилась на Банковой
15:52
В запорожском "Металлурге" коронавирусом заболело 13 футболистов
15:37
Вице-премьер по промышленной политике может появиться через неделю – Зеленский
14:43
Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей
14:26
Президент не считает, что сейчас надо сдерживать курс гривни
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!