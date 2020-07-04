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Киев и 7 областей пока не могут ослаблять карантин

Суббота, 4 июля 2020, 16:48
Киев и 7 областей пока не могут ослаблять карантин

8 регионов Украины, среди которых и Киев, не готовы к ослаблению карантина.

Источник: данные Центра общественного здоровья на 4 июля

Детали: В Минздраве констатируют, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черниговская области и столица не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантинных ограничений.

Порог загруженности коек превышен на Закарпатье, а существенную динамику распространения болезни зафиксировали в Донецкой области.

 

Данных по оккупированным Крыму и Севастополю у ведомства нет, что также отражено в таблице.

Напомним: За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 - выздоровели.

Больше всего новых случаев в пятницу обнаружили на Львовщине - 176, и в Киеве (116). Кроме того, в Волынской области зафиксировали 92 новых случая, в Ровенской - 91, в Закарпатской - 88.

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Украинская правда
Темы: карантинКиевЗакарпатьеДонецкая областьИвано-Франковская область
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