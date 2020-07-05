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Консула Украины пустили в украинцам, задержанным в аэропорту Афин

Воскресенье, 5 июля 2020, 12:56
Консула Украины пустили в украинцам, задержанным в аэропорту Афин

К задержанным в аэропорту Афин гражданам Украины пустили консула, он передал им вещи первой необходимости.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Facebook сообщила одна из задержанных пассажирок Аня Валевская.

"Украинский консул только лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", - написала она около 12:00 дня.

Девушка также сообщает, что компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

Пассажиры сообщили, что их разместили в камерах полицейского участка на территории аэропорта, отобрав все вещи. Разрешили оставить только телефоны без зарядных устройств.

Путешественники жалуются на то, что в камерах тараканы, нет мыла и туалетной бумаги, пищу и воду им не предоставляют, но продукты и предметы первой необходимости разрешили приобрести за свой счет.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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Темы: ГрецияМИД
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