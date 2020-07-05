Посольство пытается предотвратить запрет на въезд в ЕС для задержанных в Афинах

Посольство Украины в Греции пытается предотвратить несколько лет запрета на въезд в ЕС для украинцев, задержанных в аэропорту Афин.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - рассказал Сергей Шутенко.

Решение властей Греции о депортации задержанных украинцев может означать для них наложение нескольких лет запрета на въезд в ЕС.

По словам Сергея Шутенко, дежурный консул установил контакт с задержанными украинцами в ночь на 5 июля, после сообщения о ситуации на "горячую линию" посольства. Первая коммуникация состоялась в 00:21, последняя - в 01:30.

Представитель от посольства утром доставил в полицейский участок, где находятся украинцы, питьевую воду и средства личной гигиены.

Также благодаря переговорам посольства с полицией Греции задержанным украинцам разрешили дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка.

Кроме того, с партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратным рейсами Афины - Киев: Wizzair - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - сообщает Сергей Шутенко.

В посольстве призвали украинцев внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию - по интерактивной карте МИД, а также на сайте и Facebook-странице посольства.

"К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - отмечает посол.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев"). Их разместили в камерах полицейского участка на территории аэропорта, отобрав все вещи.

Позже директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Укринформу" уточнил, что украинцы в Афинах "не задержаны - их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями". В МИД пообещали предоставить развернутый комментарий по поводу этой ситуации в понедельник.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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