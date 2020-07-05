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Выборы в Польше: рейтинги допускают победу оппозиционного кандидата

Воскресенье, 5 июля 2020, 17:34
Выборы в Польше: рейтинги допускают победу оппозиционного кандидата
wikipedia.org

Еще одни результаты соцопроса допускают победу оппозиционного кандидата во втором туре президентских выборов в Польше.

Об этом свидетельствуют данные последнего исследования общественного мнения от IBRiS, проведенного по заказу издания WP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Если бы голосование проходило 5 июля, свои голоса за кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковського отдали бы 47,2% респондентов. Действующий президент Анджея Дуду поддержали бы 45,9% респондентов.

По сравнению с предыдущим исследованием IBRiS, поддержка Рафала Тшасковського немного снизилась - на 0,9%, тогда как поддержка Дуди выросла на 0,3%.

6.9% респондентов еще не определились с выбором.

Согласно данным опроса, участие в голосовании собираются брать 65,4% респондентов, что на 3,4% больше, чем по результатам предыдущего исследования.

Напомним, в субботу были обнародованы очень похожие прогнозы от агентства Kantar, проведенные по заказу TVN и TVN24.

Согласно исследованию Kantar, Рафал Тшасковський может рассчитывать на 47% голосов, а Дуда - на 46%. 7% опрошенных еще не решили, за кого будут голосовать во втором туре.

По сравнению с результатами их предыдущего опроса, проведенного сразу после 1-го тура, поддержка Тшасковського выросла на 2,3%. Поддержка Дуды также немного увеличилась, но лишь на 0,6%.

Несколько дней назад некоторые опросы прогнозировали победу действующему президенту. Так, опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1, опубликованный 2 июля, показал, что Дуда может рассчитывать на 51,14% голосов, а Тшасковский - на 48,86%.

Еще один опрос, проведенный 2-3 июля службой Estymator для "Do Rzeczy" также показал перевес поддержки Анджея Дуды с 49%, тогда как Рафал Тшасковський получил бы 46,4%.

Напомним, второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковский, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

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Темы: Польшавиборы
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