Главные новости воскресенья и ночи: пожар в Новой Каховке, подготовка к наступлению РФ

Украина готовится к наступательным действиям РФ, в многоквартирном доме в Новой Каховке произошел масштабный пожар – новости, которые были актуальны 5 июля.

О наступлении России

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Неижпапа отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", которая сейчас наблюдается на Донбассе, но и к наступательным действиям — "к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".

О пожаре

В воскресенье в городе Новая Каховка Херсонской области на крыше 5-этажного дома произошел пожар, охвативший всю крышу.

Позже пожар ликвидировали, полиция задержала вероятного виновника.

В доме, где произошел масштабный пожар, выключили электричество и газоснабжение, людей из пострадавших квартир отселят.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человека умерли, 221 - преодолели болезнь.

За прошедшие сутки, 4 июля, антирейтинг по количеству заражений возглавила Львовщина. Следом идут Закарпатье и Донетчина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат квартиры, поскольку их социальное обеспечение является одной из главных задач.

Во Львовской области есть угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборский районе.

239 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом ко Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ недооценивает распространение коронавируса воздушным путем и призывают ее пересмотреть рекомендации.