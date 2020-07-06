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Возвращение украинцев, которых не пустили в Грецию, планируется на 7 июля - МИД

Понедельник, 6 июля 2020, 11:10

Возвращение домой граждан Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, планируется на 7 июля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет "Европейская правда".

По информации посольства Украины в Греции, вылет в Киев украинских граждан, которых не пустили в Грецию, запланирован на вторник, 7 июля.

Сергей Погорельцев подтвердил, что на утро 6 июля 17 украинцев находятся в изоляторе на территории полицейского участка аэропорта Афин.

Как уже сообщала "Европейская правда", сегодня они провели вторую ночь в изоляторе. На улицу выйти людям ни разу не позволили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули. Вещи отдали только женщине, которая путешествует с двумя внуками.

"Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности дать им разрешение на проживание в гостинице), и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками", - отметил в комментарии Сергей Погорельцев.

Он добавил, что дело находится на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.

Темы: ГрецияукраинцыкоронавирускарантинCovid-2019


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