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В Киеве разрешили работу заведений после 22.00, а Зеленскому доложили, что их закрывают

Понедельник, 6 июля 2020, 14:11
В Киеве разрешили работу заведений после 22.00, а Зеленскому доложили, что их закрывают

Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что закрывают заведения, работающие после 22.00 во время карантина, однако Киев официально разрешил работу ресторанов после 22.00.

Источник: офис президента после ежедневного совещания по противодействию коронавируса

Зеленскому сообщили, что в Украине уменьшился процент больных на коронавирус медработников, который сейчас составляет 6%.

Прямая речь Зеленского: "Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавируса, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат.

Теперь такую ​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами".

Детали: Нацполиция утверждает, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали.

Кроме того, полицейские сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определено условий для работы таких заведений в указанное время.

В министерстве внутренних дел заявили, что будут тщательно контролировать работу заведений.

Также Зеленскому доложили, что несмотря на рост числа инфицированных на коронавирус, динамика течения пандемии стабилизируется.

В то же время, 6 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице разрешили работать ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам после 22 часов.

Предыстория: 

  • 1 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.
  • В то же время элитный клуб "Аляска" на улице Сечевых Стрельцов в Киеве позволял себе работать и после 22.00, несмотря на официальный запрет для столичных заведений.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкоронавирусКиевCovid-2019карантин
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