Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

Понедельник, 6 июля 2020, 15:00

Бывшему депутату Сергею Пашинскому государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Источник: Facebook-страница Пашинского и его адвоката Андрея Федура

Прямая речь Пашинского: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса".

3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт".

Детали: Федур уверен, что "процесс будет интересным", а Пашинского оправдают.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
  • 28 апреля следователи ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Украинская правда
Темы: ПашинскийГБРнападениеоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоезд сошел с рельсов на Кировоградщине

ФСБ РФ обвинила в шпионаже бывшего украинского футболиста – росСМИ

видеоНападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

В Киеве разрешили работу заведений после 22.00, а Зеленскому доложили, что их закрывают

В России отреагировали на слова Неижпапы: обещают "печальный конец"

Ресторанам и кинотеатрам столицы разрешили работать после 22.00

Все новости...
Пашинский
ГБР завершило следствие по делу Пашинского
Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому
Пашинский прокомментировал обыски НАБУ у себя дома
Последние новости
18:10
Смолий: Я спросил у президента, должен ли я уволиться, он ответил "да"
18:08
"Приватовская" фирма финансирует две партии из орбиты Коломойского – Честно
17:55
Норвегия выслала немецких туристов, приехавших на отдых, несмотря на запрет
17:38
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:37
Боевики 6 раз нарушили режим "тишина" на Донбассе 6 июля - штаб ООС
17:33
Британия предоставит 100 тысяч фунтов для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины
17:26
НБУ через суд отклонил кандидатуру экс-главы набсовета Ощадбанка Шевки Аджунера
17:16
фотоПоезд сошел с рельсов на Кировоградщине
17:07
Буславец собрала ДТЭКовцов решить вопрос поставки угля на "Центрэнерго"
17:04
ЕС передает Украине оборудование для усиления тестирования на COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!