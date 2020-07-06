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Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

Понедельник, 6 июля 2020, 15:00
Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

Бывшему депутату Сергею Пашинскому государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Источник: Facebook-страница Пашинского и его адвоката Андрея Федура

Прямая речь Пашинского: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса".

3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт".

Детали: Федур уверен, что "процесс будет интересным", а Пашинского оправдают.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
  • 28 апреля следователи ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Украинская правда

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Темы: ПашинскийГБРнападениеоружие
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