Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

Бывшему депутату Сергею Пашинскому государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Источник: Facebook-страница Пашинского и его адвоката Андрея Федура

Прямая речь Пашинского: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса".

3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт".

Детали: Федур уверен, что "процесс будет интересным", а Пашинского оправдают.

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