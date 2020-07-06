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Приближается непогода: на западе объявили штормовое предупреждение

Понедельник, 6 июля 2020, 16:14
Приближается непогода: на западе объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 7 июля, в западных областях прогнозируют грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди в связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди, днем ​​в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с".

Детали: В Киевской области 7 июля днем ​​грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Кроме того, 7 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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