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Новости 6 июля: украинцы в Афинах, смерть Эннио Морриконе

Понедельник, 6 июля 2020, 21:23

17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин, умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе — актуальные новости 6 июля.

Об украинцах в Афинах

17 украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин. Пассажирам так и не вернули паспорта и чемоданы с вещами.

Граждане Украины, планируя поездку за границу, могут проверить информацию о возможности въезда в определенную страну по нескольким онлайн-сервисам: список.

Больше про то, как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса — читайте в статье.

О Морриконе

На 92 году жизни умер известный итальянский композитор Эннио Морриконе — он написал около 500 музыкальных произведений и получил две премии "Оскар": за вклад в киноискусство и за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка".

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