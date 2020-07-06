Новости 6 июля: украинцы в Афинах, смерть Эннио Морриконе
17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин, умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе — актуальные новости 6 июля.
Об украинцах в Афинах
17 украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин. Пассажирам так и не вернули паспорта и чемоданы с вещами.
Граждане Украины, планируя поездку за границу, могут проверить информацию о возможности въезда в определенную страну по нескольким онлайн-сервисам: список.
Больше про то, как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса — читайте в статье.
О Морриконе
На 92 году жизни умер известный итальянский композитор Эннио Морриконе — он написал около 500 музыкальных произведений и получил две премии "Оскар": за вклад в киноискусство и за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка".
О телеграм-каналах Украинской правды
Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.
УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;
УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.
Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.
О других важных новостях
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общепита и кинотеатрам и театрам работать после 22:00.
Петиция о запрете "из-за крайне негативного его влияния на здоровье" набрала необходимые 25 тысяч голосов — теперь Зеленский должен ее рассмотреть.
"Это была неожиданность": депутаты не собирались увольнять Смолия, а хотели только дать политическую оценку без юридических последствий.
Первый заместитель главы комитета Госдумы России по обороне Андрей Красов заявил, что украинскую армию ждет провал, если она решится на военную конфронтацию с РФ.
543 новых случая заболевания COVID-19 обнаружили в Украине за сутки 5 июля, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.