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Разведка: На Донбассе 8 оккупантов убито, один ранен, уничтожено 2 САУ

Вторник, 7 июля 2020, 11:27

Командование Операции объединенных сил заявляет, что 6 июля Объединенные силы на Донбассе ответили на обстрел боевиков – и уничтожили блиндаж, ликвидировали восемь оккупантов, еще одного ранили.

Источник: командование ООС со ссылкой на данные разведчиков

Дословно: "Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированием Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения.

По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен.

Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен – в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения им страха, оккупанты чувствуют себя растерянными".

Детали: Командование ООС не уточняет, о бое на каком направлении или у какого населенного пункта идет речь.

Ранее штаб сообщал, что 6 июля пророссийские боевики 7 раз открывали огонь: в частности, дважды вблизи Новгородского (из артиллерийских систем калибра 122 мм и из 120-мм минометов), на подступах к Зайцеву и Южному, недалеко от Верхнеторецкого, Хутора Волный, Старогнатовки (из минометов или гранатометов). Один украинский воин получил боевое травмирование в этот день.

Темы: ДонбассООСразведка


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