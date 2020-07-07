В киевской многоэтажке произошла утечка газа: людей эвакуировали

В жилом доме на улице Радужной, 69 в Киеве произошла утечка газа с последующим горением, спасатели эвакуировали жителей.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева

Дословно: "7 июля в 10:53 ... поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужной, 69, что в Днепровском районе столицы".

Фото ГСЧС

Детали: Возгорание возникло в квартире на первом этаже девятиэтажки, но на момент прибытия пожарных огня уже не было.

Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

В квартире, где произошел пожар, обнаружили владельца с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

С верхних этажей дома эвакуировали 8 человек.

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