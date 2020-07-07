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В киевской многоэтажке произошла утечка газа: людей эвакуировали

Вторник, 7 июля 2020, 14:25
В киевской многоэтажке произошла утечка газа: людей эвакуировали
Фото ГСЧС

В жилом доме на улице Радужной, 69 в Киеве произошла утечка газа с последующим горением, спасатели эвакуировали жителей.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева

Дословно: "7 июля в 10:53 ... поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужной, 69, что в Днепровском районе столицы". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Возгорание возникло в квартире на первом этаже девятиэтажки, но на момент прибытия пожарных огня уже не было.

Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

В квартире, где произошел пожар, обнаружили владельца с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

С верхних этажей дома эвакуировали 8 человек.

Знать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Предыстория:

  • 21 июня в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки) произошел взрыв газа. В результате обрушения части дома погибли 5 человек
  • Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Украинская правда
Темы: Киевгаз
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