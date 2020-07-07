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Подрыв авто "Укрпочты": в МВД назвали приметы машины подозреваемых

Вторник, 7 июля 2020, 18:21

Полиция устанавливает очевидцев нападения на автомобиль "Укрпочты" в Лубенском районе Полтавской области.

Источник: МВД

Дословно: "По последней информации подозреваемые в разбойном нападении на "Газель", принадлежащий оператору почтовой связи "Укрпочта", передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло бежевого цвета.

Особая примета ВАЗа - правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто - вероятно 59 (или 58), последние буквы - СК".

Детали: Правоохранители предупреждают, что преступники вооружены и опасны. Свидетелей просят звонить в полицию и ни в коем случае не пытаться задержать их самостоятельно.

Что предшествовало: 7 июля, около 10 часов, возле с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель" компании "Укрпочта", завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и оружием охранника. Два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: Полтавская областьполициякриминал


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