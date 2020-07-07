Новости 7 июля: подрыв авто "Укрпочты", пожары на Луганщине
Неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли 2,5 миллиона, на Луганщине вспыхнул масштабный лесной пожар — актуальные новости 7 июля.
Об авто "Укрпочты"
На Полтавщине неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и похитили более 2,5 миллиона гривен — в результате разбойного нападения два человека, находившихся в авто, получили телесные повреждения.
О пожарах
В Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров, эвакуируют несколько поселков.
В масштабных пожарах предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
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