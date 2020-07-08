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В Киеве снова всплеск заболевания коронавирусом: свыше сотни больных

Среда, 8 июля 2020, 12:05
В Киеве снова всплеск заболевания коронавирусом: свыше сотни больных

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 114 человек, пятеро из них - медики.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них - 5 медиков. На сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19".

Детали: За прошедшие сутки заболели 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет и три девочки - от 4 до 13 лет. Также 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет и четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20. В Днепровском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев.

 

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

По словам Кличко, в Киеве продолжают увеличивать количество тестирований на COVID-19. За последние сутки в столице сделали более 4000 тестов методом ПЦР и ИФА.

Мэр отметил, что из всего количества исследованных тестов инфицированными обнаруживают 4,5 процента людей.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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