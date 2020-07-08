Нардепов могут снова созвать экстренно: "Слуга народа" собирает подписи

В Верховной Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания 14 июля.

Источник: зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Несмотря на то, что привычная работа парламента парализована тысячами поправок в закон об игорном бизнесе, мы должны продолжать принимать важные для страны решения. Поэтому мы с коллегами начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Планируем его во вторник, 14 июля".

Детали: На повестку дня планируется вынести 6 вопросов:

Законопроект №3658 о зеленой энергии, или усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Законопроект №3615 об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами. По словам Кравчук, он поможет регулировать продажу медикаментов онлайн, защитит покупателей от фальсификата и мошенников, а также снизит цены на медсредства.

Законопроект №3781 о государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия": позволит покрыть их расходы в период вынужденного простоя из-за карантина и фактически сохранит эти заведения от банкротства и закрытия.

Законопроект №2013, который повышает стипендии и ежегодную помощь детям-сиротам.

Законопроект №2524 облегчит работу ФЛП- "упрощенцев" чтобы улучшить работу электронного кабинета налогоплательщика, а предпринимателям дать возможность самим выбирать, как вести налоговый учет - в электронном формате или на бумаге.

Законопроект №3550: призван создать возможности для эффективной работы крайне важных учреждений физической культуры и спорта, от которых зависит здоровье украинцев в целом.

Почему это важно: Народные депутаты находятся в рассмотрении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Представители парламентской оппозиции, протестующих против ведения игорного бизнеса в Украине, подали 3500 поправок к этому законопроекту. По состоянию на сейчас нардепам осталось рассмотреть около 1,5 тысячи правок.

Нардепы не могут прерывать процесс рассмотрения законопроекту. Для рассмотрения других решений Рада пользуется механизмом созыва внеочередных заседаний. Последнее такое заседание состоялось 3 июля. Тогда зал проголосовал отставку главы Нацбанка Якова Смолия.