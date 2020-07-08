Новости 8 июля: следствие по делу Порошенко, пожар в Луганской области
Следствие по делу Порошенко завершено: прокуратура уже не хочет для него никаких ограничений, в результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек — актуальные новости 8 июля.
О Порошенко
Следствие по делу 5-го президента Петра Порошенко завершило расследование, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.
Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избирать меру пресечения уже невозможно, так как расследование завершено.
Поэтому суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту.
О пожаре
Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека, среди них есть дети. Также было уничтожено 24 здания и 59 получили тяжелые повреждения.
Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на тушении пожара начала работать авиатехника, а также озвучил три основных версии возникновения стихийного бедствия: неосторожное обращение с огнем, погодные условия, умышленный поджог.
На заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня из-за пожара.
В Луганскую область прилетел президент Зеленский — он заявил, что правительство выделит по 300 тысяч грн на восстановление домов и компенсации.
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