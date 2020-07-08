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Новости 8 июля: следствие по делу Порошенко, пожар в Луганской области

Среда, 8 июля 2020, 21:32
Новости 8 июля: следствие по делу Порошенко, пожар в Луганской области

Следствие по делу Порошенко завершено: прокуратура уже не хочет для него никаких ограничений, в результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек — актуальные новости 8 июля.

О Порошенко

Следствие по делу 5-го президента Петра Порошенко завершило расследование, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избирать меру пресечения уже невозможно, так как расследование завершено.

Поэтому суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту.

О пожаре

Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека, среди них есть дети. Также было уничтожено 24 здания и 59 получили тяжелые повреждения.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на тушении пожара начала работать авиатехника, а также озвучил три основных версии возникновения стихийного бедствия: неосторожное обращение с огнем, погодные условия, умышленный поджог.

На заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня из-за пожара.

В Луганскую область прилетел президент Зеленский — он заявил, что правительство выделит по 300 тысяч грн на восстановление домов и компенсации.

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О других важных новостях

ГБР сообщило о подозрении экс-пограничнику за пропуск Порошенко и членов его семьи через государственную границу "вне существующего пункта пропуска" — пятый президент заявил, что в глаза не видел его.

Блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента в "заказе своего политического убийства" — у Зеленского называют эти обвинения смехотворными.

Суд обязал журналистов программы "Наші гроші" опровергнуть видеосюжет относительно хищений в "Укроборонпроме", признав его недостоверным, и таким что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского.

МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка — Гонтарева.

7 июля в Украине снова возросло количество новых случаев COVID-19 — инфицирование подтвердилось у 807 человек, умерли от осложнений 23 человека, но выздоровели аж 926 человек за сутки.

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