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Новый антирекорд: в мире за день диагностировали более 200 тысяч заражений коронавируса

Четверг, 9 июля 2020, 05:21

8 июля в мире диагностировали 213 280 заражений коронавирусом, 5518 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 61 848 случаев коронавируса, в Бразилии 41 541, в Индии 25 571, ЮАР 8810, России 6562 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 141 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 

Данные центра Джона Хопкинса

 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

  • 3 июля на коронавирус в мире заболели 212 326 человек, умерло 5143 пациента.
  • 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

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Напомним:

  • В мире уже более 12 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 550 тысяч пациентов, 7 миллионов больных выздоровели.

Темы: коронавирус


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