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Эпидемическая ситуация в 8 областях не позволяет ослаблять карантин

Четверг, 9 июля 2020, 11:15

Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, и Черниговская области, Волынь и Донецкая область не соответствуют критериям для ослабления карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Львовская область и Киев, которые находятся в лидерах "антирейтинга" по заболеваемости COVID-19, могут ослаблять карантин, согласно таблице Минздрава.

 

Черновицкая и Житомирская области, которые были эпицентрами распространения болезни в начале эпидемии, также имеют оптимистическую ситуацию.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области 4 критериям: загруженность коек; среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения за 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения за 7 дней).

Темы: карантинкоронавирусэпидемияМинздрав


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