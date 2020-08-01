Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луцкий террорист объявил голодовку – адвокат

Суббота, 1 августа 2020, 05:43
Луцкий террорист объявил голодовку – адвокат

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус "Краснилівка – Берестечко" в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Источник: "ВолиньPost" со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского

Детали: По его словам, голодовку Кривош объявил еще 30 июля в знак протеста против условий содержания в СИЗО, которые считает ненадлежащими.

Как сообщил Тиможинский, Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности, из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Зато теперь наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Говорит, что теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Однако пока нет решения суда, которым бы он был признан преступником.

Также защитник Кривоша говорит, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош, по словам адвоката, стирает свои вещи в умывальнике.

В то же время в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Предыстория:

  • 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.
  • Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
  • Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
  • Террориста задержалибез потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".
  • По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники – в частности, одного задержали в Харькове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуцктерактголодовкаСИЗО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Луцк
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
В Луцке спасатели достали руку ребенка из игрушки-ловушки
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: