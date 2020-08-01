Луцкий террорист объявил голодовку – адвокат

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус "Краснилівка – Берестечко" в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Источник: "ВолиньPost" со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского

Детали: По его словам, голодовку Кривош объявил еще 30 июля в знак протеста против условий содержания в СИЗО, которые считает ненадлежащими.

Как сообщил Тиможинский, Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности, из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Зато теперь наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Говорит, что теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Однако пока нет решения суда, которым бы он был признан преступником.

Также защитник Кривоша говорит, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош, по словам адвоката, стирает свои вещи в умывальнике.

В то же время в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

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