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Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: возбуждено дело

Суббота, 1 августа 2020, 06:42

Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом на Луганщине.

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Детали: Следствие установило, что 30 июля житель с. Можняківка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.

Личность поджигателя установили, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.

Мужчине грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.

Украинская правда


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