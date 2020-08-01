Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: возбуждено дело
Суббота, 1 августа 2020, 06:42
Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом на Луганщине.
Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области
Детали: Следствие установило, что 30 июля житель с. Можняківка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.
Личность поджигателя установили, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.
Мужчине грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.
Украинская правда