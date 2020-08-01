Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: возбуждено дело

Суббота, 1 августа 2020, 06:42
Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: возбуждено дело

Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом на Луганщине.

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Детали: Следствие установило, что 30 июля житель с. Можняківка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.

Личность поджигателя установили, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.

Мужчине грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: