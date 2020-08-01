Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: возбуждено дело

Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом на Луганщине.

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Детали: Следствие установило, что 30 июля житель с. Можняківка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.

Личность поджигателя установили, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.

Мужчине грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на 6 месяцев, или до 3 лет тюрьмы.