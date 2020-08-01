Новости пятницы и ночи: заявления России, компромиссы Кравчука

В Росии пригрозили поставками оружия на Донбасс, Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу, — актуальные новости пятницы и ночи.

О заявлениях России

Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ и обсудил задержание в Беларуси россиян, выразив надежду, что "ситуация прояснится в ближайшее время".

О компромиссах Кравчука

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что особая система управления и свободная экономическая зона на Донбассе могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

О карантине

С 1 августа Украина меняет подход к внесению других стран в красную или зеленую зону в связи с эпидемией COVID-19, обновляет списки раз в неделю и позволяет усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах областей.

О спецоперации полиции

После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля, угражая гранатой, брал в заложники полицейского. В этот раз он снова угрожал гранатой и снова захватывал полицейского.

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