За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь – в 40 раз

В первом полугодии 2020 года количество пожаров в лесах Украины по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь – в 40 раз.

Источник: председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании коллегии по итогам работы за 6 месяцев, сайт ГСЧС

Прямая речь: "Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а площадь – в 40 раз. Поэтому противодействие пожарам в экосистемах для ГСЧС имеет сегодня приоритетное значение".

Детали: Первый зампредседателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отчитался о результатах работы в I полугодии.

Так, подразделениями Службы осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, спасены жизни 2 тысячам 694 гражданам.

Мельчуцкий также отметил уменьшение количества классифицированных чрезвычайных ситуаций по сравнению с прошлым годом на 40%. При этом, количество погибших и пострадавших в результате ЧС увеличилось, что "обусловлено пандемией коронавирусной болезни".

Отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров, а в районе проведения операции Объединенных сил была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8800 взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской областей.