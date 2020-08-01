Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба пригласил Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"

Суббота, 1 августа 2020, 08:41
Кулеба пригласил Беларусь на встречу Люблинского треугольника

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы "Люблинский треугольник".

Источник: телефонный разговор Кулебы и Макея в пятницу, сообщает сайт МИД

Дословно: "Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши".

Детали: Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских боевиков.

Глава МИД Украины поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Прямая речь Кулебы: "Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности".

Детали: Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 года в г. Гродно).

Предыстория:

  • 28 июля Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника". Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, это новый формат, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.
  • Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится осенью в Украине.

Читайте также: Люблинская декорация: чего не хватает в заявлении глав МИД Украины, Польши и Литвы

Украинская правда
Темы: МИДБеларусьмеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: