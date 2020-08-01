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Кулеба пригласил Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"

Суббота, 1 августа 2020, 08:41

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы "Люблинский треугольник".

Источник: телефонный разговор Кулебы и Макея в пятницу, сообщает сайт МИД

Дословно: "Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши".

Детали: Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских боевиков.

Глава МИД Украины поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Прямая речь Кулебы: "Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности".

Детали: Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 года в г. Гродно).

Предыстория:

  • 28 июля Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника". Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, это новый формат, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.
  • Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится осенью в Украине.

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Украинская правда
Темы: МИДБеларусьмеждународные отношения


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