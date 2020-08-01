В Киеве 101 новый случай коронавируса и две смерти

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован 101 новый случай коронавируса, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 3 девочки – 12, 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Выздоровели за сутки 40 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16, в Дарницком – 15 и в Соломенском районе – 14 случаев.

Всего по состоянию на 1 августа в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин, 134 человека умерли.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.

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