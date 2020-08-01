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На выборах в США округ впервые дал возможность проголосовать на украинском языке

Суббота, 1 августа 2020, 11:53
На выборах в США округ впервые дал возможность проголосовать на украинском языке

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке - такую ​​возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс.

Об этом говорится в материале "Голоса Америки", пишет "Европейская правда".

В округ Кук входит город Чикаго и его пригороды. Это первый округ, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тысяч украинцев.

Украинский язык будет доступна в течение всех этапов, на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и в Конгресс.

Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут все прочитать", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - добавила она.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе на польском и русском.

По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят их на соответствие.

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Темы: СШАвиборыязык
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