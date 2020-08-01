ГБР изучает ликвидацию "полтавского террориста" – пока претензий к полиции нет

Следователи Государственного бюро расследований ведут расследование ликвидации полицейскими 32-летнего полтавчанина Романа Скрыпника, которого 8 дней искали после того, как он взял в заложники полицейского.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования".

Предыстория:

23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрыпник.

Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.

27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрыпника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

В глчь на 1 августа злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. В МВД обнародовали видео попытки задержать Скрыпника.

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