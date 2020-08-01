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ГБР изучает ликвидацию "полтавского террориста" – пока претензий к полиции нет

Суббота, 1 августа 2020, 14:13
ГБР изучает ликвидацию полтавского террориста – пока претензий к полиции нет

Следователи Государственного бюро расследований ведут расследование ликвидации полицейскими 32-летнего полтавчанина Романа Скрыпника, которого 8 дней искали после того, как он взял в заложники полицейского.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования".

Предыстория:

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Темы: ГБРполицияПолтавская областьтерроризмкриминал
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