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Штаб ООС отчитался о количестве ликвидированных боевиков за прошлый месяц

Суббота, 1 августа 2020, 16:55
Штаб ООС отчитался о количестве ликвидированных боевиков за прошлый месяц

В период с 1 по 26 июля на Донбассе в ходе боевых действий погибли и ранены десятки представителей незаконных военных формирований ОРДЛО.

Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Враг понес невосполнимые потери, которые составили 61 человека (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники.

С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня (с 27 июля - УП) враг понес потери умершими – 3 человека и пострадавшими – 4. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное".

Детали: в штабе отметили, что комплектация личным составом соединений и частей оккупантов на Донбассе продолжается за счет наемников из России.

При этом в рядах оккупационных формирований не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, а употребление алкоголя и наркотиков "у них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными".

Как отметили в штабе, сейчас противник прибег к провокациям и совершает одиночные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов чтобы "спровоцировать наших защитников открыть огонь в ответ, зафиксировать этот факт, а затем использовать в своих преступных целях", однако украинские военные на провокации не поддаются.

Напомним: с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассВооруженные силыОРДЛО
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