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Кулеба объяснил, для чего Украине дипотношения с Россией

Суббота, 1 августа 2020, 17:52
Кулеба объяснил, для чего Украине дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что сохранять дипломатические отношения с РФ стоит для помощи сотням украинских политзаключенных на российской территории.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком" в субботу, сообщает "Европейская правда".

"У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать... Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина сделала правильно, отозвав в свое время посла из России.

"Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла РФ", - добавил министр.

По его мнению, Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан.

"Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", - добавил он.

Павел Климкин, бывший глава МИД, тоже настаивал, что Украине нужны дипотношения с Россией для того, чтобы помогать украинским политическим заключенным. Он подтвердил свою позицию после открытого нападения России на украинские суда у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Темы: РосcияУкраинаМИД
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