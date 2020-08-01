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С начала суток боевики придерживаются режима тишины – штаб ООС

Суббота, 1 августа 2020, 18:07

От начала текущих суток на участках ответственности украинских военных, которые выполняют задачи в районе проведения операции на Донбассе, обстрелов со стороны противника не зафиксировали.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, при этом среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Дословно: "От начала текущих суток (1 августа - УП) на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано".

Напомним: с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОРДЛО


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