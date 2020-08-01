Ветеранке "Пуме", которую вспоминали в деле Шеремета, не назначили залог: она без ограничений

Суд отказался назначить залог подозреваемой в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковсковщине ветеранке АТО Инне Грищенко, с середины июля у нее нет никаких обязательств.

Источник: адвокат Виталий Ковальчук в комментарии УП

Детали: В полночь 15 июня у Грищенко истек срок действия предыдущей меры пресечения, домашнего ареста.

Правоохранители попросили суд изменить меру пресечения на залог, однако, по словам адвоката, сделали это поздно, только за один день до истечения срока.

Ночью 15 июля суд не смог рассмотреть ходатайство правоохранителей и отложил заседание.

Впоследствии, по словам защитника, прокуратура два раза не приходила в суд.

31 июля суд отказался менять Грищенко меру пресечения на залог.

Полного решения суда еще нет. Но адвокат предполагает, что причиной отказа могут быть именно запоздалые действия прокуратуры, потому что после окончания срока действия мера пресечения не может быть изменена.

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Предыстория:

Владислава "Бучу" Грищенко задержали 24 сентября 2019 года, его жену Инну "Пуму" – 5 ноября. Их подозревают в заказном покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.

Заказчиком преступления, по мнению полиции, был другой бизнесмен Василий Шкондеюк, мотив – долговое обязательство.

Суд арестовал Грищенко на время расследования. Позже "Пуму" отпустили под домашний арест.

Полиция говорит, что через супругов Грищенко вышла на группу людей, которых подозревают в другом убийстве – подрыве журналиста Павла Шеремета.

12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста.

Сначала в полиции сказали, что подозревают по меньшей мере пять человек, в том числе, Грищенко. Однако им подозрение по делу Шеремета не объявили.

Все пятеро, в том числе, Грищенки, отрицают свою причастность к преступлениям.

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