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В начале недели в Украину вернется тепло

Суббота, 1 августа 2020, 20:16

С понедельника, третьего августа, температура воздуха в Украине снова поползет вверх и ожидается солнечная погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "А этот холодный киевский дождь уже завтра (2 августа - УП) начнет сваливать, а высшие градусы розгой будут прогонять малые и наглые +16+20. Потепление и солнышко - в понедельник повсюду".

Детали: По словам Диденко, 2 августа местами на востоке и северо-востоке Украины пройдут дожди, температура воздуха в воскресенье будет "скромноватая", однако уже 3-4 августа снова "попрыгает вверх".

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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