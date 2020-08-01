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Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Суббота, 1 августа 2020, 21:59
Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата.

Источник: статья главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка в ZN.ua

Детали: Речь идет об активизации деятельности пророссийских "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Глава СВР констатирует, что Кремль активно использует российское православие в Украине для достижения собственных целей.

Прямая речь: "Одна из форм кремлевского давления на наше государство — продвижение идеи "русской православной церкви". Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как "мягкую" силу (влияние на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них".

Напомним: Валерий Кондратюк также заявляет, что Россия несет для Украины военные, экономические и политические угрозы, пытается внести раздор в украинское общество посредством спецопераций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьРосcияУкраина
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