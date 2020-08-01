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В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом

Суббота, 1 августа 2020, 22:21
В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 31 июля, подтвердили 16 новых случаев заболевания Covid-19, восемь человек из числа больных сейчас находятся в больницах.

Источник: командование медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек".

Детали: по состоянию на 1 августа в ВСУ 196 лиц болеет Covid-19. Всего за время пандемии выздоровели 625 человек, летальных исходов - 5

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 5 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ).

Отмечается, что состояние всех пациентов удовлетворительное.

В общем на изоляции (в частности самоизоляция) находятся 572 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 68 человек.

Напомним: в минувшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерли за сутки 16 человек, выздоровели – 556.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирусэпидемия
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