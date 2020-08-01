Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Швейцарии обнаружили основные источники распространения коронавируса

Суббота, 1 августа 2020, 22:29

Почти половина новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии происходит из ночных клубов, еще треть - из баров и ресторанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, как коронавирус распространяется в обществе, при этом основными местами распространения вируса есть ночные клубы, бары и рестораны.

Данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Еще 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

Недавно швейцарские чиновники признали, что ночные клубы были открыты слишком рано.

С тех пор, как 8 июня в Швейцарии было разрешено вновь открыть клубы с максимумом 300 посетителей, появился ряд вспышек и сотни людей оказались на карантине.

Несколько кантонов сократили количество людей, которым можно заходить в ночные клубы, в то время как некоторые клубы обязали посетителей носить маски.

Все посетители ночного клуба по-прежнему должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Темы: коронавирусэпидемияШвейцария


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

фотоНападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: злоумышленника отправили за решетку

Умер замкомандира УДА комбат Червень

Главный разведчик считает, что вторжение РФ в Украину будет, но не осенью

Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Все новости...
коронавирус
В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом
Луцк отказывается усиливать карантинные ограничения
В МОЗ рассказали о новых прогнозах потерь от COVID в Украине
Последние новости
22:29
В Швейцарии обнаружили основные источники распространения коронавируса
22:21
В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом
21:59
Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП
21:27
Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания
20:54
фотоВ одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры
20:28
Луцк отказывается усиливать карантинные ограничения
20:16
картаВ начале недели в Украину вернется тепло
19:52
Spotify пользуется 299 миллионов пользователей, почти половина на платной подписке
19:43
Ветеранке "Пуме", которую вспоминали в деле Шеремета, не назначили залог: она без ограничений
19:39
В МОЗ рассказали о новых прогнозах потерь от COVID в Украине
Все новости...