На Буковине за сутки почти сотня новых случаев Covid-19

В Черновицкой области 1 августа официально подтверждено еще в 97 случаев заражения коронавирусом.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Официально подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 438 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 6061 лицо".

Детали: Также он сообщил о 63 человека, что одолели COVID-19. В сумме уже 4 584 жители области преодолели вирус.

Напомним: 31 июля в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса.