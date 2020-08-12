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Среда, 12 августа 2020, 11:08

По состоянию на 12 августа с начала месяца на водоемах в Украине погибло 77 человек, из них 10 за минувшие сутки.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "За прошедшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек.

По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибло 77 человек, из них - 3 детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка".

Детали: Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Отмечается, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Украинская правда
Темы: ГСЧСвода


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