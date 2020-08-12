Среда, 12 августа 2020, 11:08
По состоянию на 12 августа с начала месяца на водоемах в Украине погибло 77 человек, из них 10 за минувшие сутки.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "За прошедшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек.
По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибло 77 человек, из них - 3 детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка".
Детали: Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.
В частности, во время отдыха у водоемов запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Отмечается, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
Украинская правда