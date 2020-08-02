ООС: на Донбассе травмировались двое военных

1 августа российские наемники 3 раза открывали огонь по украинским военным. В этот же день травмировались двое наших защитников.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В штабе назвали обстрелы "неприцельными". Боевики нарушали перемирие, в частности, у Песков. "Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали", – говорится в сводке.

Хотя потерь в результате обстрелов нет, однако за рошедшие сутки двое украинских бойцов травмировались. Один получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов.

"Оба военнослужащих оперативно были доставлены в лечебные учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – отметили в штабе.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.