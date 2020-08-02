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В Крыму оккупанты занижают количество случаев Covid-19 – правозащитники

Воскресенье, 2 августа 2020, 08:21

За сутки 31 июля в оккупированном Крыму зафиксировали 42 новых случая инфицирования COVID-19, в том числе пять - в Севастополе, но эти данные могут быть недостоверными.

Источник: Крымская правозащитная группа в Facebook

Детали: Всего на полуострове официально зарегистрировано 1590 случаев COVID-19, в том числе 349 - в Севастополе. От вируса умерли 43 человека.

При этом правозащитники отмечают, что многих зараженных в Крыму просто не учитывают.

Дословно: "Официальная статистика заболеваемости коронавирусом на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией".

Напомним: Какими темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно, поскольку украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести мониторинг. Данные о заболевании ежедневно сообщают оккупационные власти полуострова, при этом их достоверность не подтверждена международными организациями.

Украинская правда
Темы: Крымоккупациякоронавирус


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