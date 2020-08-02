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Киев среди лидеров по распространению Covid-19

Воскресенье, 2 августа 2020, 09:47
Киев среди лидеров по распространению Covid-19
Фото: Eugene/Unsplash

В субботу, 1 августа, в столице зафиксировали 110 случаев коронавируса. Таким образом Киев вместе с Ивано-Франковщиной и Львовщиной оказался в тройке лидеров по распространению болезни.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 2 августа, мэр Кива Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Первое место по количеству выявленных больных занимает Ивано-Франковская область. Здесь за сутки Covid-19 диагностировали у 115 человек.

Следом идет Львовская область с 112 заражениями и 5 летальными случаями.

В Киеве в течение 1 августа диагностировали 110 заражений, смертей от вируса не зафиксировано.

По словам Кличко, на сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет,
  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет,
  • 2 девочки – 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 13 случаев".

 

Напомним: За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 16 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевэпидемияВиталий Кличко
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