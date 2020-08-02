Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД выясняет, есть ли украинцы на норвежском лайнере, где произошла вспышка коронавируса

Воскресенье, 2 августа 2020, 17:51

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, посольство уже сконтактировало с судовладельцем и оператором судна.

"Как раз общаются, потому что там всегда в таких случаях очень чувствительный момент - предоставление частной информации. Пока оператор судна не удостоверится, что члены команды готовы об этом говорить, может и не быть информации", - отметил дипломат.

Ранее агентство Euronews сообщило, что на норвежском лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten коронавируса не менее 36 человек инфицированы COVID-19.

31 июля корабль зашел в порт Тромсе после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген. Заражение сначала было подтверждено у четырех членов команды, после чего проверили весь экипаж и сообщили пассажиров, которые уже покинули судно по прибытии.

В настоящее время на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Темы: МИДкоронавирусНорвегия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчук с женой поехали в оккупированный Крым

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

В Греции - наибольший с апреля "скачок" заражений коронавирусом

Скрывавшийся в РФ экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев

Хотели посмотреть на собор: "вагнеровцы" объяснили, зачем прибыли в Беларусь

В Минздраве назвали уровень смертности от коронавируса

Все новости...
МИД
Кулеба объяснил, для чего Украине дипотношения с Россией
Сбивание самолета МАУ: Иран готов к раунду переговоров в октябре - МИД
Кулеба пригласил Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"
Последние новости
17:51
МИД выясняет, есть ли украинцы на норвежском лайнере, где произошла вспышка коронавируса
17:48
Впервые за год: стоимость Bitcoin превысила 12 тысяч долларов
17:19
Медведчук с женой поехали в оккупированный Крым
16:37
В Британии задержали эксминистра по подозрению в домогательствах - СМИ
16:31
В "Центрэнерго" ответили на расследование "Схем"
16:05
видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч
15:59
Коронавирус: в австралийском штате объявили о "ситуации бедствия"
15:36
Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в Харьков
15:25
видеоВ Минобороны говорят, что боевики соблюдают тишину на Донбассе
14:58
видеоВакцина от COVID-19: Украина имеет договоренности с большинством разработчиков
Все новости...