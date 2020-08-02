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МИД выясняет, есть ли украинцы на норвежском лайнере, где произошла вспышка коронавируса

Воскресенье, 2 августа 2020, 17:51
МИД выясняет, есть ли украинцы на норвежском лайнере, где произошла вспышка коронавируса

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, посольство уже сконтактировало с судовладельцем и оператором судна.

"Как раз общаются, потому что там всегда в таких случаях очень чувствительный момент - предоставление частной информации. Пока оператор судна не удостоверится, что члены команды готовы об этом говорить, может и не быть информации", - отметил дипломат.

Ранее агентство Euronews сообщило, что на норвежском лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten коронавируса не менее 36 человек инфицированы COVID-19.

31 июля корабль зашел в порт Тромсе после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген. Заражение сначала было подтверждено у четырех членов команды, после чего проверили весь экипаж и сообщили пассажиров, которые уже покинули судно по прибытии.

В настоящее время на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Темы: МИДкоронавирусНорвегия
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