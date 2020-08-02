За неделю перемирия боевых потерь среди сил ООС не было – штаб

За неделю, прошедшую с начала перемирия на Донбассе, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "От начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение уходящей недели, было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единственную цель – открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы".

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было".

Детали: В штабе сообщили, что с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Предыстория: