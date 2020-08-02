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За неделю перемирия боевых потерь среди сил ООС не было – штаб

Воскресенье, 2 августа 2020, 18:02

За неделю, прошедшую с начала перемирия на Донбассе, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "От начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение уходящей недели, было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единственную цель – открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы".

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было".

Детали: В штабе сообщили, что с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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