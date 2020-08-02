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В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

Воскресенье, 2 августа 2020, 18:31
В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям указал на ожидаемую длительную продолжительность пандемии COVID-19 и призвал к национальным, региональным и глобальным усилиям по противодействию коронавирусу.

Источник: заявление комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, опубликованное 1 августа по итогам заседании, посвященного COVID-19, которое прошло 31 июля.

Дословно: "Комитет подчеркнул ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии COVID-19, отметив важность устойчивых усилий на национальном, региональном и глобальном уровнях".

Детали: Комитет единогласно согласился с тем, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Он призвал ВООЗ предоставить детальное, прагматичное руководство по критериям соответствующих действий по реагированию на COVID-19 для снижения риска утомления от реагирования в контексте социально-экономического давления.

Также комитет призвал ВОЗ ускорить исследование оставшихся критических неизвестных факторов нового коронавируса и улучшить понимание эпидемиологии и серьезности COVID-19, включая его долгосрочные последствия для здоровья.

Что предшествовало: 1 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Украинская правда

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Темы: коронавирусздоровье
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