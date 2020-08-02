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В Швейцарии опасаются "второй волны" и думают усилить ограничения

Воскресенье, 2 августа 2020, 19:36
В Швейцарии опасаются второй волны и думают усилить ограничения

В Швейцарии правительственные эксперты рекомендуют вернуть часть карантинных ограничений в связи с ростом количества новых заражений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сказал руководитель правительственной рабочей группы по реагированию на пандемию коронавируса Мартин Акерманн.

По его словам, сейчас уже большой риск стремительного роста количества заражений.

"Нам нужно вмешаться быстро, чтобы предотвратить экспоненциальный рост. Иначе придется вводить резкие – и дорогостоящие – карантинне ограничения. Этого нужно избежать в любом случае", - рассказал он в комментарии СМИ.

В последнее время средний ежедневный прирост больных составляет 200, тогда как в июне средний показатель составлял 35.

По мнению Акерманна, одним из "предохранителей" мог бы стать масочный режим внутри общественных помещений. Сейчас маски обязательны только в общественном транспорте и для участников политических демонстраций.

Также он считает необходимым снова уменьшить разрешенное количество участников массовых собраний. Сейчас это – до 1000 человек.

С начала эпидемии в Швейцарии зарегистрировали около 35 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и 1707 смертей. Население страны – 8,6 млн.

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Темы: Швейцариякоронавирус
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