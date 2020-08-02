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В МИД рассказали, когда будет известна сумма компенсаций за сбитый самолет МАУ

Воскресенье, 2 августа 2020, 20:02
фото Радио Свобода

Сумма компенсаций со стороны Ирана семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ будет рассчитана после окончательных результатов расследования.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" по итогам первого этапа переговоров с Ираном

Прямая речь: "Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций.

Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны".

Детали: Енин добавил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Что предшествовало: 30 июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, которые глава МИД Дмитрий Кулеба охарактеризовал как конструктивные. Он заявил, что в дальнейшем будут происходить консультации с участием следователей, технических экспертов и юристов, по итогам которых будут определены суммы убытков для выплаты компенсаций.

В МИД сообщили, что Иран готов в октябре в Тегеране провести следующий раунд переговоров о сбивании самолета МАУ и выплате компенсаций.

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Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • В конце июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского лайнера.
  • Позже Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета авиакомпании "МАУ".

Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИДИран


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