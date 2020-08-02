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Бельгия отнесла к "красной зоне" отдельные регионы Испании и ряда других стран

Воскресенье, 2 августа 2020, 20:49
Бельгия отнесла к красной зоне отдельные регионы Испании и ряда других стран

Бельгия отнесла к "красной зоне" несколько регионов Испании, Швейцарии, Франции, Великобритании, Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бельгия в субботу запретила путешествия по неуважительным причинам в испанские Наварру, Арагон и Лериду в Каталонии, также в регион Женевы в Швейцарии и во французский департамент Маенны из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом.

В список попали также северо-восточный и юго-западный регионы Болгарии, ряд районов Румынии и британский Лестер.

Теперь после возвращения из этих регионов необходима самоизоляция. Путешественники также должны будут оставлять свои контакты и указывать, где именно они находились последние 14 дней перед прибытием.

После возвращения из районов "оранжевой зоны" изоляция не обязательна, но рекомендуется.

Напомним, в самой Бельгии в последнее время наблюдается стремительный рост количества новых заражений. В связи с этим в стране вернули ряд карантинных ограничений. Антверпен, где ситуация вызывает особое беспокойство, ввел комендантский час.

На сегодня с начала эпидемии в Бельгии зарегистрировали 68 751 подтвержденных случаев коронавируса и 9841 смертей. По количеству погибших страна занимает одно из первых мест в мире.

Подробнее об этом читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса.

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Темы: Бельгиякарантинкоронавирус
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