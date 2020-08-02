В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской
Воскресенье, 2 августа 2020, 21:31
С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение в связи с ремонтными работами.
Источник: КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"
Дословно: "На улице Дегятяревской будут класть верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто".
Детали: Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:
ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;
ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.
Украинская правда