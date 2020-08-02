Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской

Воскресенье, 2 августа 2020, 21:31

С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение в связи с ремонтными работами.

Источник: КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"

Дословно: "На улице Дегятяревской будут класть верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто".

Детали: Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

 

ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

В Греции - наибольший с апреля "скачок" заражений коронавирусом

Скрывавшийся в РФ экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев

Хотели посмотреть на собор: "вагнеровцы" объяснили, зачем прибыли в Беларусь

Все новости...
Киев
Въезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
Киев среди лидеров по распространению Covid-19
Последние новости
21:47
В трех городах Нидерландов прошли "антикоронавирусные" протесты
21:43
дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым
21:31
В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской
20:49
Бельгия отнесла к "красной зоне" отдельные регионы Испании и ряда других стран
20:43
Новости экономики: зеленые тарифы и курс гривны
20:02
В МИД рассказали, когда будет известна сумма компенсаций за сбитый самолет МАУ
19:36
В Швейцарии опасаются "второй волны" и думают усилить ограничения
19:13
Цепкало: Кремль решил не поддерживать Лукашенко на выборах
18:52
Премьер Финляндии вышла замуж
18:31
В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго
Все новости...