В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской

С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение в связи с ремонтными работами.

Источник: КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"

Дословно: "На улице Дегятяревской будут класть верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто".

Детали: Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.