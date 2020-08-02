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В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской

Воскресенье, 2 августа 2020, 21:31
В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской

С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение в связи с ремонтными работами.

Источник: КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"

Дословно: "На улице Дегятяревской будут класть верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто".

Детали: Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

 

ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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