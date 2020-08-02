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В Белом доме говорят, что выборы в США не будут переносить

Воскресенье, 2 августа 2020, 21:59
В Белом доме говорят, что выборы в США не будут переносить

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус заявил, что президентские выборы в США состоятся по графику, третьего ноября.

Источник: Медоус в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS в воскресенье, сообщает "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу".

Детали: В четверг Трамп выразил мнение, что выборы могут биты отсрочены. Эту идею сразу отвергли как демократы, так и республиканцы в Конгрессе. Трамп выступает против голосования по почте и неоднократно заявлял, что оно может привести к широкомасштабным избирательным фальсификациям.

Медоуз в воскресном эфире защитил позиции президента, заявив, что голосование по почте должно быть проведено должным образом, впрочем, не предоставив никаких подтверждений, что это не было сделано в прошлом.

Медоуз ушел от ответа на вопрос репортера, ответственно ли со стороны президента выражать идею отсрочки выборов.

Прямая речь: "Ответственно со стороны президента спросить, если голосование будет полностью проведено почте, получим ли мы результаты третьего ноября? Я бы предположил, что мы не получим их даже первого января".

Детали: Некоторые штаты работают над расширением голосования по почте. Другие заявили о своем намерении считать бюллетени, которые будут отправлены 3 ноября, но поступят позже.

В своем Твиттере в воскресенье Трамп пригрозил судебным иском власти штата Невада, который пытается расширить голосования по почте.

Что предшествовало: 30 июля Трамп впервые поднял вопрос о переносе президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса.

31 июля он заявил, что не хочет переносить выборы. 

Читайте также: Трамп идет ва-банк: зачем президент хочет перенести дату выборов

Украинская правда
Темы: СШАвиборы
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